Autorizația pentru protestul fermierilor de la Timișoara, prelungită. O delegație din vestul țării, întâlnire cu ministrul Agriculturii Fermierii care protesteaza la Timișoara de o saptamana in parcarea de la Modex au obținut o prelungire a autorizației pana in data de 29 ianuarie, și in urma unor consultari care au avut loc astazi, au decis inființarea sindicatului fermierilor din vest, pentru a avea o posibilitate de reprezentare la minister. Sunt invitați sa adere […] Articolul Autorizația pentru protestul fermierilor de la Timișoara, prelungita. O delegație din vestul țarii, intalnire cu ministrul Agriculturii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

