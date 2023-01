Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara reamintește cetațenilor ca, in vederea obținerii autorizației de construire/desființare, incepand cu anul 2023, Biroul Avize și Control Mediu, va emite urmatoarele avize: „Aviz principiu mediu urban” și „Aviz gestiune deșeuri”, care va fi insoțit de un „Plan de eliminare a deșeurilor”.…

- Primaria Cluj-Napoca a autorizat amplasarea unei parcari pentru biciclete, in Grigorescu, dar construcția obtureaza traseul mijloacelor de transport in comun. ”Sa vezi si sa nu crezi. Poate ca lumea incepe sa creada ca sunt hater sau am ceva personal cu Primaria Cluj-Napoca. Dar simplul lucru care incerc…

- Program schimbat de lucru cu publicul la Primaria Timișoara. Primaria Municipiului Timișoara aduce la cunoștința cetațenilor modificarea programului de funcționare al instituției, conform Hotararii de Guvern nr. 96/2022, care stabilește și ziua de 2 decembrie ca fiind libera.

- Duminica 13 Noiembrie la Brașov s-a desfașurat Campionatul Național de Alergare pe Șosea (seniori, U23 și U20, individual și pe echipe, la feminin și masculin) pe distanța de 5 kilometri. Organizatorii competiție au fost Asociația Județeana de Atletism (AJA) Brașov, in parteneriat cu Federația Romana…

- Primaria Timișoara va semna un protocol cu Institutul Național al Patrimoniului, in urma acestuia cheltuielile legate de intocmirea documentației tehnico-economice pentru restaurarea Palatului Culturii din Timișoara prin Programul Național de Restaurare a monumentelor istorice 2022. Ca problema sa fie…

- Lucrarile desfașurate de Consiliul Județean Cluj in vederea finalizarii modernizarii, cu fonduri europene, a drumului județean 107M Luna de Sus – Baișoara – Iara – Surduc – Buru – limita cu județul Alba, in lungime de 42 de kilometri, continua cu lucrari la cele cinci poduri aflate in reabilitare, realizarea…

- Primaria Timișoara a anunțat ca inchiderea accesului publicului in Parcul Botanic, unde se instaleaza un sistem inteligent de iluminat, va fi prelungit cu o saptamana. Pentru siguranța cetațenilor, pe timpul lucrarilor efectuate pana acum a fost inchis accesul publicului pana in data de 28 octombrie.2022,…

- Primaria Timișoara a anunțat ca va continua programul de modernizare a iluminatului public din oraș prin instalarea, in premiera, a unui sistem modern pe șapte strazi din zona de nord a orașului, mai exact in Calea Aradului Est. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat cu Elba Com SA, iar…