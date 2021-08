Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa infiinteze un parc zoologic in zona Sugas Bai, care ar putea deveni o atractie turistica, dar, in acelasi timp, ar putea fi folosit si pentru activitati pedagogice si educatie ecologica. Administratorul public al municipiului Sfantu Gheorghe,…

- Autoritatile din judetele Covasna si Brasov au solicitat sprijinul Guvernului Romaniei pentru finalizarea aeroportului civil de la Ghimbav, in cadrul unei recente intalniri avute cu mai multi ministri din Executiv, a anuntat, joi, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, liderul organizatiei…

- "Din fericire nu e grav, dar sa va ganditi ca ursul a intrat in localitate aproape in mijlocul zilei si a traversat toata comuna de la un capat la altul, aproximativ 5 kilometri. A prins copilasul pe o ulita din mijlocul comunei. S-a intamplat in jurul orei 10,00, copilul se juca pe drum, cand a venit…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe va inființa o noua secție, „Sportul pentru persoane cu nevoi speciale”, care are drept scop atragerea a cat mai multor persoane cu nevoi speciale catre activitațile sportive, identificarea de talente și legitimarea acestora, precum și crearea cadrului…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca statul trebuie sa intervina cat mai urgent pentru rezolvarea problemei ursilor, care s-au inmultit excesiv in ultimii cinci ani. „Este evident ca nu putem sa punem deasupra vietii omenesti interesul nimanui din aceasta tara. In…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe atrag atentia turistilor pasionati de drumetii montane ca in zona statiunii Sugas Bai au aparut trasee neomologate de Serviciul Salvamont, care pot fi periculoase deoarece trec prin apropierea unor hranitoare pentru animalele salbatice. „Odata cu sosirea verii,…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei, in Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe nu mai este internat niciun pacient cu COVID-19, a anuntat miercuri conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Sistarea activitatii in domeniul HORECA, cu scopul de a limita raspandirea noului coronavirus, a avut impact asupra apelor uzate, afirma conducerea Gospodariei Comunale Sfantu Gheorghe. Administratorul statiei de tratare, Barabas Pal, a declarat ca in cazul apelor uzate provenite de la populatie nu…