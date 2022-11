Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse de ocupatie au anuntat sambata ca au reinstalat in orasul Melitopol, in sud-estul Ucrainei, o statuie a lui Lenin care a fost daramata in timpul revolutiei din 2014, scrie AFP. Seful autoritatii regionale Zaporojie, stabilit la Moscova, Vladimir Rogov, a postat pe retelele de socializare…

- O puternica explozie a avut loc marti la Melitopol in sud-estul Ucrainei, ranind cinci persoane, au anuntat autoritatile de ocupatie proruse intr-un comunicat, citat de France Presse și Agerpres . „O masina a explodat la Melitopol langa cladirea holdingului media +ZaMedia+”, au precizat ele in acest…

- Orice acțiune a forțelor ucrainene ramase in regiunea Zaporojie va fi considerata ”agresiune impotriva Rusiei”, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia, a transmis joi un responsabil prorus numit de Moscova in administrație, care a cerut Kievului sa-și retraga imediat armata de acolo, informeaza…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a respins luni acuzațiile conform carora forțele ruse au comis crime de razboi in zonele ucrainene recent eliberate, susținand ca sunt ”minciuni”, transmite Reuters. Aproximativ 450 de cadavre au fost descoperite in ultimele zile in gropi comun…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, afirma ca „radiația n-are nevoie de o viza” sa treaca granițele in contextul suspendarii de catre Uniunea Europeana a acordului prin care rușii primeau vize mai ușor. Ea a facut comentariul dupa ce jurnaliștii ruși au intrebat-o la…

- Autoritatile proruse instalate in zonele ocupate ale Ucrainei au acuzat din nou marti, 30 august, forțele de aparare ucrainene ca bombardeaza teritoriul centralei nucleare Zaporojie inainte de planificata vizita a unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), agentie sub egida…

- Șeful administrației din zona Mihailivka, Ivan Sușko, a murit miercuri, 24 august, dupa ce mașina sa a explodat, a anunțat Vladimir Rogov, membru al Consiliului principal al Administrației Civil-Militare din regiunea Zaporojie, citat de agenția de presa rusa TASS.In varsta de 40 de ani, Vladimir Rogov,…

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat duminica, 21 august, ca țara sa nu are legatura cu explozia mașinii conduse de Daria Dughina, fiica ideologului rus Aleksander Dughin, apropiat al președintelui Vladimir Putin, relateaza publicația Ukrainska Pravda…