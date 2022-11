Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au distrus infrastructura critica din orasul Herson inainte de a-l parasi, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritatile locale incep sa stabilizeze orasul, relateaza Reuters. Locuitorii au intampinat cu bucurie trupele ucrainene in centrul Herson…

- Rușii au distrus infrastructura critica din orașul Herson din sudul țarii inainte de a fugi, in timp ce in regiunea Donețk se dau lupte dure, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritațile locale incep sa stabilizeze orașul, transmite Reuters. Insa forțele pro-Moscova…

- Fortele rusesti au distrus infrastructura critica din orasul Herson din sudul tarii inainte de a fugi, in timp ce in regiunea Donetk se dau lupte dure, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritatile locale incep sa stabilizeze orasul, transmite Reuters. Insa fortele…

- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene.

- Ocupanții ruși au distrus infrastructura critica din orașul Herson din sudul țarii inainte de a fugi, in timp ce in regiunea Donețk se dau lupte dure, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritațile locale incep sa stabilizeze orașul, transmite Reuters și Hotnews.…

- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene, relateaza dpa. Pavel Filipciuk, seful administratiei de ocupatie, a declarat intr-un discurs…

- Eliberat de ocupanții ruși, Hersonul duce in prezent lipsa de apa, medicamente și alimente. Nici curent electric nu este. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis ca in prezent se desfașoara masuri de stabilizare in regiune, fiindca forțele ruse au distrus toata infrastructura critica a…

- Ministerul de Externe din Rusia a declarat ca vor fi luate masuri in curand pentru a indeplini „aspirațiile” a patru regiuni ucrainene ocupate de a deveni parte a ei. Intr-o declaratie, ministrul rus a afirmat ca voturile din regiunile ucrainene Donetk, Luhansk, Kherson si Zaporojie au avut loc in conformitate…