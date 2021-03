Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara nu mai are contract cu firma care trebuie sa ridice deșeurile vegetale de pe strazile Timișoarei de aproape trei saptamani. Cel subsecvent incheiat anul trecut a expirat in prima parte a lunii martie, dar firma Transclean a mai lucrat cam o saptamana. Sunt deja doua saptamani de cand…

- Primarul Dominic Fritz a reacționat dupa decizia Bucureștiului de a trece peste hotararea luata la nivelul județului Timiș și saluta ordinul lui Raed Arafat de a prelungi carantina la Timișoara. „Carantinarea zonei metropolitane Timișoara este necesara pentru a preveni un colaps, altfel iminent, al…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Alin Nica a afirmat, intr-o declaratie…

- Primarul Dominic Fritz s-a ținut de cuvant. A promis din primele zile de mandat ca il va da afara pe Ionuț Nasleu de la societatea de piețe din Timișoara și asta s-a intamplat. Astazi, primarul Timișoarei a anunțat pe Facebook ca directorul SC Piețe SA, Ionuț Nasleu, a fost demis.

- Școala Generala cu clasele I-VIII din comuna Sasciori va fi modernizata și extinsa cu fonduri europene. Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat vineri 24 de contracte de finanțare pentru investiții in modernizarea infrastructurii edilitare și educaționale și dezvoltarea activitații unor firme,…

- Dominic Fritz spune ca are vești despre un drum foarte important pentru timișoreni și timișeni. In opinia sa, amenajarea unui drum de zece kilometri in doi ani este o realizare. „Avem și vești bune, la acest final de saptamana: CNAIR a semnat contractul, iar in doi ani vom avea un nou drum de legatura…

- Reprezentanții CNAIR au semnat, vineri, contractul pentru realizarea noului drum de legatura intre Timișoara și autostrada A1 cu firma Todini Costruzioni Generali. Valoarea lucrarilor și proiectarii se ridica la aproape 190 de milioane de lei, iar noul drum ar trebui sa fie gata in doi ani.

- Șoferii din Timișoara au au grave deficiențe la volan, atunci cand vine vorba de acordarea de prioritate, iar proastele lor obiceiuri sunt alimentate și de indolența poliției care nu face controale in trafic. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta noi masuri de punere in siguranta…