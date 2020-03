Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții unora dintre cele mai importante instituții din județul Timiș nu renunța la conferințele de presa organizate saptamanal, insa au schimbat formatul acestora, ca masura de protecție fața de coronavirus. Astfel, Consiliul Județean Timiș a programat conferința de presa pentru ziua de luni,…

- Zece paramedici pompieri de la ISU București-Ilfov sunt in carantina in centrul de la Cațelu. Masura are loc dupa ce au transportat fara echipamente de protecție un barbat infectat cu coronavirus. Pacientul a calatorit in Israel impreuna cu ofițerul MAI depistat pozitiv cu Covid-19. Dupa predarea pacientului…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ce masuri a luat pentru a-si proteja angajatii, dar si contribuabilii, in contextul pandemiei de coronavirus. Intr-un comunicat remis joi Ziare.com, ANAF arata ca, intre altele, s-a stabilit o distanta de cel putin 1,5 metri intre persoanele…

- Conducerea ANAF a dispus o serie de mãsuri atât pentru contribuabili, cât și pentru angajați, de la programul de munca pâna la maștile de protecție, cât și pentru contribubabili care vor trebui sa respecte o distanța de 1,5 metri.Conform instituției, încã…

- ​Presa engleza scrie despre faptul ca persoanele cu vârsta peste 70 de ani ar putea sa fie interzise pe stadioanele din Premier League, ca o masura de a lupta împoriva extinderii cazurilor de infectare cu coronavirus, informeaza lequipe.fr.Persoanele peste 70 de ani reprezinta categoria…

- Consiliul Județean Timiș anunța ca a luat o serie de masuri, in contextul in care sunt inregistrate mai multe cazuri de coronavirus chiar la nivelul Timișoarei. Astfel, astazi, reprezentanții instituției au semnat un contract in valoare de aproape 230.000 lei, pentru cumpararea a cinci module duble…

- Primaria Municipiului Timisoara si Consiliul Judetean Timis vor achizitiona containere speciale, care vor fi instalate in resedinta de judet si in teritoriu, in care vor putea fi cazate persoanele carantinate cu suspiciune de coronavirus.Containerele vor fi dotate cu tot ceea ce este necesar,…

- Autoritațile chineze au ordonat tuturor celor care se întorc în oraș sa intre în carantina timp de 14 zile, în caz contrar, urmând sa fie pedepsiți. Presa de stat descrie decizia ca pe o tentativa de a ține noul coronavirus sub control, conform BBC.Locuitorii au…