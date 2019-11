Stiri pe aceeasi tema

- Fortele loiale maresalului Khalifa Haftar au anuntat sambata instituirea unei zone de interdictie aeriana in partea de vest a Libiei care include capitala Tripoli, tinta a ofensivei declansate in aprilie de Haftar, informeaza dpa. Ahmed al-Mesmari, purtator de cuvant al Armatei Nationale Libiene conduse…

- Cel putin sapte civili, inclusiv cinci angajati straini, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat luni la periferia orasului libian Tripoli, anunta surse medicale citate de cotidianul Le Figaro relateaza mediafax.Conform surselor citate, doi libieni si cinci angajati din Bangladesh, Egipt…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU. In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Un avion al companiei Blue Air care efectua o cursa de la Munchen a facut cateva manevre inainte de a ateriza pe Aeroportul International Iasi, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a se asigura ca nu sunt probleme la trenul de aterizare al aeronavei, potrivt Agerpres.Potrivit reprezentantilor aeroportului,…

- Saca luptele continua la sol la sud de Tripoli, o alta batalie face ravagii de câteva luni în cerul libian între dronele Turciei și cele ale Emiratelor Arabe Unite, fara a reuși sa schimbe însa echilibrul forțelor, scrie AFP.Din 4 aprilie, începutul ofensivei omului…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Spania, ca pe 27 și pe 29 septembrie, zborurile operate Ryanair vor fi modificate, din cauza unei greve ale companiei aeriene. Instituția recomanda consultarea site-ului companiei pentru informare asupra curselor programate.Ministerul…