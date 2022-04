Autorităţile ieşene continuă să „cureţe” oraşul de cablurile aeriene fără proprietar Primaria Municipiului Iași continua programul general de curațenie, avand in atenție inclusiv aspectul inestetic al cablurilor aeriene neetichetate și nefuncționale. Demersurile au pornit de la constatarea ca inca sunt multe cabluri care nu au proprietar și care au fost montate in mod abuziv și ilegal pe stalpii din Municipiul Iași. In perioada 2019 – 2022 au fost dezafectate cablurile de pe strada Anastasie Panu, bulevardul Independenței și bulevardul Dimitrie Cantemir. La inceputul anului trecut primarul Mihai Chirica a trimis o adresa catre toți administratorii sau deținatorii de rețele de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

