- Echipajele medicale au fost solicitate la ieșirea din localitatea Rodna spre Șanț. Un barbat a cazut in Someș, de pe o schela. Acesta ar fi inconștient. UPDATE: Barbatul a murit. Un apel la 112 anunța faptul ca o persoana a cazut in raul Someș, la ieșirea din Rodna, spre localitatea Șanț. Barbatul s-ar…

- Ursul care venea in localitatea Ditrau, in cautare de hrana, a fost tranchilizat, la sfarsitul saptamanii trecute si a fost transportat in padure, intr-un loc indepartat de zonele locuite. Presedintele Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Gheorgheni, Birtalan Istvan, a declarat, pentru…

- In aceasta dimineața, pompierii mureșeni au intervenit pentru inlaturarea copacilor cazuți in urma efectele fenomenelor meteorologice periculoase, astfel: -copac cazut pe carosabil pe DN 14, localitatea Daneș, au executat misiunea degajarii acestuia pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara,…

- Autoritatile au inceput demersurile pentru relocarea ursului care vine in localitatea Ditrau, in cautare de hrana, documentatia in acest sens fiind trimisa deja la Ministerul Mediului. Directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM), Domokos Laszlo, a declarat pentru AGERPRES ca solicitarea de relocare…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, aseara, ca muncitorii care au scos puii de urs din barlog exploatau legal doboraturi, in zona Gheorgheni, afectata anul trecut de o furtuna deosebit de puternica. Ministrul Mediului a spus ca organele de ancheta si Garda de Mediu au actionat foarte repede,…

Autotren rasturnat, in aceasta dimineata, pe DN15 in localitatea Ernei

- INCENDIU in localitatea Daia Romana: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei anexe gospodarești Un incendiu a izbucnit in seara de 8 februarie, in jurul orei 22:30, in localitatea Daia Romana din județul Alba. Potrivit primelor informații, Garda de Intervenție Sebeș intervine…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta ce prevede plata personalului medical implicat in vaccinarea impotriva COVID-19."Sunt doua lucruri esentiale pe care le adreseaza o ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura in ultima sedinta…