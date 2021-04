Autoritățile franceze lansează un avertisment în privința serviciilor de plată ale giganților tehnologici Serviciile de plata digitala dezvoltate de giganții tehnologici americani precum Apple și Google risca sa le consolideze puterea de piața, oferindu-le o putere mai mare asupra datelor consumatorilor, a declarat joi autoritatea pentru concurența din Franța, citata de Reuters. Observațiile, care fac parte dintr-un document de 127 de pagini, vin dupa o ancheta de un an despre noile tehnologii de plata și prezinta opiniile autoritații despre domeniu, marcat de o proliferare a aplicațiilor bancare pentru smartphone-uri, precum Revolut și N26, potrivit mediafax.ro. In opinia sa, autoritatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

