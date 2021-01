Autoritațile locale din Gorj au inceput sa evalueze pagubele produse de inundațiile de saptamana trecuta. Problema este ca in continuare se inregistreaza precipitații abundente, respectiv ploi sau ninsori. Potrivit prefectului de Gorj, Cosmin Pistol, comisiile de evaluare iși desfașoara activitatea in 15 localitați, unde au fost afectate de inundații peste 250 de gospodarii. Au mai fost avariate drumuri, podețe, punți, poduri, maluri și altele. Intre localitațile cu probleme aparute in urma inundațiilor se afla urmatoarele: Padeș, Targu Jiu, Bolboși, Rovinari, Novaci, Bumbești-Jiu, Stanești și…