Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Seattle-ului a emis un ordin executiv pentru dispersarea protestatarilor și reocuparea Dealului Capitolului din centrul orașului care a fost declarat „zona autonoma” de manifestanții Black Lives Matter, relateaza ABC News.Jenny Durkan, primarul orașului Seattle, a anunțat…

- Un adolescent a fost ucis și un altul a fost ranit grav dupa ce au fost împușcați în centrul orașului Seattle ocupat de protestatarii Black Lives Matter și declarat „zona autonoma”, relateaza BBC.Zona, cunoscuta inițial drept Zona Autonoma din Dealul Capitolului (Chaz)…

- O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters. Intr-un tweet separat, politia din Minneapolis anuntase…

- Consiliul districtual din Washington D.C., a aprobat, marti, o serie de reforme in politie, dupa protestele impotriva brutalitatii si rasismului politiei din capitala Statelor Unite si la nivel national, declansate in urma mortii afro-americanului George Floyd in timp ce se afla in custodia politiei.…

- În orașele din Statele Unite forțele de ordine încearca sa reprime protestele cauzate de moartea lui George Floyd tragând cu gloanțe de cauciuc în mulțimi, în pofida faptului ca dovezile din cinci decenii de folosire a lor arata acestea ca pot orbi, desfigura sau chiar…

- Poliția statului Illinois și departamentul șerifului au fost chemate in ajutor de catre poliția locala, in condițiile in care manifestațiile au degenerat in jafuri și distrugeri ale unor afaceri locale. Autoritatile fac apel la locuitorii din zona Cicero, unde a avut loc incidentul, sa stea acasa…

- Hackerii Anonymous se alatura protestatarilor, care acuza uciderea lui George Floyd, si au atacat site-ul Politiei din Minneapolis. De asemenea, acestia ameninta ca vor dezvalui toate crimele facute de politistii din Minneapolis, transmite Forbes.Site-ul Politiei din Minneapolis a fost blocat sambata…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters, citate de Agerpres.Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au…