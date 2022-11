Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile dupa ce o fresca cu o tanara gimnasta a aparut pe un zid al unei cladiri in ruine din orasul Borodianka, Banksy a confirmat ca el a realizat sase noi opere in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Amploarea cazurilor de tortura la Herson in timpul ocupatiei ruse a acestui oras din sudul Ucrainei este „oribila”, a declarat un inalt oficial ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, relateaza AFP. „Nu am vazut cazuri de tortura de o asemenea amploare”, „dupa ce am vizitat toate camerele…

- Vladimir Putin, in echipament de judoka, aruncat la pamant de un copil. Aceasta este una dintre picturile care au aparut pe zidurile distruse ale unei cladiri din Borodianka, langa Kiev, realizate de artistul anonim de graffiti, Banksy. Celebrul artist britanic, a carui identitate nu e cunoscuta, a…

- Renumitul artist stradal Banksy, renumit pentru realizarea de graffiti și șabloane („stencils”) pe diverse cladiri publice, a dezvaluit ultima sa lucrare de arta grafica, realizata pe zidul unei cladiri bombardate din orașul Borodianka: o gimnasta care sta in maini, printre ruine, informeaza BBC.

- Celebrul artist anonim de graffiti Banksy pare sa confirme ca se afla in Ucraina dupa a dezvaluit cea mai recenta lucrare de arta, pe Instagram, relateaza The Guardian, citat de news.ro. Speculatiile ca Bansky se afla in tara sfasiata de razboi s-au intensificat dupa ce o serie de picturi murale au…

- Rusia trimite tot mai multe trupe in orașul cheie Herson, din sudul Ucrainei. Pregatește strazile de aparare, spune șeful spionajului ucrainean. Rușii au luat Hersonul inca din primele zile ale razboiului, dar trupele ucrainene preseaza tot mai mult. Autoritațile de ocupație au anunțat ca vor inființa…

- Noul prim-ministru britanic, Liz Truss, a dat asigurari marti ca Londra va „sprijini total” Ucraina in continuare. Ea a facut aceasta precizare in timpul unei convorbiri cu presedintele Volodimir Zelenski. „In prima ei convorbire cu un omolog de cand a devenit prim-ministru, ea l-a asigurat pe liderul…

- Rachetele rusești au lovit vineri (2 septembrie) Kramatorsk, iar o persoana a fost ranita, in timp ce o piața și noua mașini au fost lovite, potrivit guvernatorului regiunii Donețk. „Am lucrat aici toata viața mea. Nu mi-a mai ramas nimic”, a declarat Nora, o locuitoare din zona, in timp ce se uita…