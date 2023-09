Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor inundatiilor devastatoare din orasul Derna, situat pe coasta de est a Libiei, a crescut la cel putin 11.300 de morti, potrivit unui raport al ONU publicat sambata, in timp ce eforturile de cautare continua, scrie CNN, citat de news.ro.Alte 170 de persoane si-au pierdut viata in…

- Locuitorii si salvatorii din orasul libian devastat Derna se lupta sa faca fata miilor de cadavre care sunt aduse de apa sau se descompun sub daramaturi, dupa o inundatie care a distrus cladiri si a maturat oamenii in mare, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, trimiterea de ajutoare din Romania, Germania si Finlanda spre orasul libian Derna, afectat de inundatii devastatoare, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Bilantul inundatiilor devastatoare care au lovit regiunea Tesalia, din centrul Greciei, a crescut duminica, ajungind la 14 morti, au anuntat pompierii, relateaza AFP. Cadavrul unui barbat de 65 de ani si cel al mamei sale in virsta de 88 de ani au fost gasite in apropierea orasului Karditsa, unde operatiunile…

- UPDATE 23:00 Președintele Klaus Iohannis a transmis, cu puțin timp in urma, un mesaj dupa tragedia din Caracal. O explozie devastatoare soldata cu cel puțin un mort și zeci de raniți a alertat autoritațile. "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile…

- Autoritațile romanie au declarat ca in doua zile vor permite trecerea unui numar de aproape 30 de nave care așteapta sa ajunga in Romania din porturile ucrainene de la Dunare. Chiar daca Dunarea cat și gurile de varsare sunt aglomerate cu nave care incearca sa ajunga și sa iasa din porturile ucrainene,…

- Un oraș european a interzis consumul de alcool in locurile publice din cauza romanilor. Aceștia ar fi facut mai multe probleme și ar fi deranjat vecinii atunci cand se aflau in stare de ebrietate. Primaria orașului Rijkevorsel din Belgia a implementat o interdicție asupra consumului de alcool in locurile…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) din Romania, care monitorizeaza calitatea apei marii in perioada estivala, a anuntat ca nu exista risc de imbolnavire cu holera in Marea Neagra. „Romanii nu au niciun motiv sa isi anuleze vacantele pe litoralul romanesc! Stiu ca zvonurile de risc de contaminare…