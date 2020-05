Stiri pe aceeasi tema

- Invazia de lacuste de desert a devenit cea mai noua amenintare cu care se confrunta India, deja afectata de epidemia de COVID-19, unde autoritatile desfasoara drone si folosesc echipe pentru a pulveriza pesticide in incercarea de a preveni distrugerea culturilor, ca urmare a celui mai grav atac al…

- O invazie de lacuste de deșert a lovit regiuni din India și Pakistan, in condițiile in care cele doua țari lupta și cu pandemia de coronavirus, relateaza BBC. Roiuri mari și agresive de lacuste e care devoreaza culturile au invadat mai mult de doua duzini de districte care reprezinta peste 50.000 de…

- Temperaturile au atins marti pragul de 50 de grade Celsius in India, in timpul unui val de caldura care s-a abatut asupra unor regiuni intinse din nordul, vestul si centrul tarii, informeaza DPA.Specialistii de la Departamentul de Meteorologie din India (IMD) au confirmat existenta "unui val…

- Autoritatile indiene au impuse restrictii care urmare a crizei provocate de coronavirus de la finalul lunii martie. Acestea vor expira duminica, insa cel mai probabil vor fi extinse la solicitarea premierului Narendra Modi. Pana acum, in India s-au inregistrat 2,752 de decese, iar in China…

- India este in carantina, dar masurile de izolare i-au luat pe nepregatite pe foarte mulți in țara cu peste 1.300.000.000 de oameni.Mai mulți muncitori au incercat sa plece pe ascuns spre casele lor și au mers pe calea ferata, ca sa se ascunda de autoritați, a informat CNN. Aceștia au considerat sigura…

- Ziarul Unirea Pedeapsa neobișnuita pentru incalcarea carantinei. Autoritațile indiene au obligat 10 turiști sa-și ceara scuze in scris, de 500 de ori India este cunoscuta pentru pedepsele neobișnuite pe care le aplica celor care incalca restricțiile privind circulația in aceasta perioada. Autoritațile…

- Autoritațile indiene din Punjab, o regiune din nordul țarii, au plasat in carantina aproximativ 40.000 de rezidenți din 20 de sate, in urma unei infectari masive cauzate de o singura persoana, relateaza digi24.ro.

- Armata de rate a Chinei bate in retragere in lupta impotriva invaziei de lacuste de la granita cu Pakistanul. Autoritatile chineze au anuntat ca nu mai trimit cele 100.000 de pasari ca intariri, in Pakistan.