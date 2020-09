Stiri pe aceeasi tema

- Landul german Brandenburg va ridica un gard permanent de-a lungul granitei cu Polonia pentru impiedica raspandirea pestei porcine africane, a anuntat marti un oficial german, scrie Digi24 , citand DPA. Obiectivul este de a limita deplasarile porcilor mistreti, principalii vectori ai acestei boli, care…

- Mii de suedezi au primit rezultate gresite dupa ce au fost testate pentru COVID-19, au anuntat marti autoritatile medicale in cadrul unei conferinte de presa, relateaza dpa. Toate cele 3.700 de persoane testate au primit un rezultat pozitiv desi nu erau infectate cu noul coronavirus, afectand statisticile…

- Doua focare de pesta porcina africana au redus la jumatate numarul de porci din fermele judetului Galati. Autoritatile au sacrificat toti porcii din doua ferme din Liesti si Pechea. In total au fost sacrificate aproape 16.000 de animale, informeaza Mediafax.Citește și: VIDEO Scandal MONSTRU…

- Primaria a inceput demolarea primelor gherete cu flori de langa Piata "Delfin". Autoritatile au anuntat agentii economici despre demontarea lor inca acum o luna. Pretura sectorului Buiucani le-a acordat șapte zile proprietarilor ca sa-și scoata marfa.

- Autoritațile americane au dat ordin pentru inchiderea consulatului Chinei din Houston, Texas in 72 de ore dupa un incident care risca sa devina un nou scandal diplomatic intre SUA și China, relateaza BBC. Decizia a fost luata in urma unui incident la consulatul Chinei in care mai mulți indivizi neidentificați…

- Autoritatile chineze au emis un avertisment cu privire la ciumabubonica si au interzis consumul anumitor animale dupa ce un caz suspect a fost raportat intr-un spital dintr-o regiune nordica, scrie The New Daily. Cunoscuta sub numele de Moartea Neagra a Evului Mediu, boala este foarte infectioasa si…