- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș anunța ca luni, 28.11.2022 ca urmare a ridicarii restricțiilor sanitare veterinare au fost luate masurile de stingere a focarelor de Pesta Porcina Africana din localitatațile Murani, comuna Pișchia, localitatea Dudeștii Vechi și localitatea…

- Nou focar de pesta porcina in Romania! Specialiștii au depistat un al doilea focar la o ferma din Timiș. Nu mai puțin de 13 animale au murit intr-o singura zi, iar acum ar urma ca alte 40 de mii sa fie sacrificate. Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor incearca sa salveze cațiva…

- Subprefectul judetului Timis, Sorin Ionescu (PSD) a anuntat, luni, aparitia unui nou focar de pesta porcina. ”In judetul Timis a aparut un nou focar de pesta porcina de proportii. Padureni este comuna timiseana care inregistreaza un nou focar de pesta porcina in judet, fiind vorba de o ferma ce detine…

- Mai e puțin pana la sarbatorile de iarna, iar peste porcina africana face ravagii la noi in țara. In Timiș, cel mai important producator a trebuit sa eutanasieze 40.000 de animale. Peste porcina africana iși spune cuvantul la noi in țara. Dupa ce la inceputul lunii cel mai important producator a fost…

- Prefectura Timiș a anunțat, astazi, descoperirea unui nou caz de pesta porcina africana in județ. Ieri a fost prelevata o proba de sange de la o porcina (scroafa) adulta femela provenita dintr-o gospadarie din localitatea Rauți, comuna Uivar. ”Proba de sange trimisa la Laboratorul Sanitar Veterinar…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava este din nou in alerta privind pesta porcina africana, dupa ce probele recoltate la un porc mistret gasit mort in zona Mestecanis au iesit pozitive, ceea ce confirma ca virusul circula din nou. Mistretul bolnav se afla pe raza Ocolului…

- In 2019, conform unei evaluari a fondului cinegetic, in judetul Arad exista un efectiv de 6.638 mistreti, iar in prezent ar exista sub 600 de exemplare, potrivit datelor prezentate de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad."De cand a izbucnit epidemia, virusul a fost…

- Doua cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate in doua gospodarii din localitatea vasluiana Pribesti, au informat, marti, reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). ‘La solicitarea DSVSA Vaslui, prefectul judetului, Daniel Onofrei, a convocat, marti,…