- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au luat noi masuri pentru intrarea in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare vineri, ora 4:00 a.m. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile britanice,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut țarilor europene sa intensifice masurile anti-COVID, avertizand ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie, in decembrie 2020, s-a extins in tot mai multe state, scrie CNN.”Este o situație alarmanta”, a declarat directorul OMS pentru Europa,…

- Autoritațile spaniole au luat decizia sa inaspreasca restricțiile anti-pandemie la inceput de an din cauza temerilor legate de apariția valului trei maladiei de coronavirus. Autoritatile sanitare din Madrid au confirmat sambata si noua cazuri pozitive ale tulpinii britanice a coronavirusului in regiune,…

- Romanii care calatoresc cu avionul sau cu autocarul in Polonia vor fi obligați sa stea 10 zile in carantina conform ultimelor reglementari anunțate de Ministerul de Externe. Noile norme sunt in vigoare in perioada 28 decembrie 2020 – 17 ianuarie 2021 și sunt valabile pentru toți cetațenii europeni.…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…

- Studiile arata ca poluarea atmosferica ar creste cu 15% mortalitatea in randul pacienților infectați cu Covid-19. Un studiu international publicat in revista britanica de specialitate Cardiovascular Research arata ca particulele poluante par sa creasca activitatea unui receptor – denumit ACE-2 – situat…