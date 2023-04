Autoritățile anunță desfășurarea stagiilor profesionale pentru șomeri Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a anunțat despre inceperea procesului de inregistrare a angajatorilor disponibili de a participa la stagiile profesionale in anul curent. Potrivit agenției, stagiul profesional are o durata de pina la patru luni pentru șomerii fara vechime in munca in profesia deținuta și pentru cei care nu au activat in profesia deținuta in ultimii doi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

