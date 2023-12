Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tincu, medic de Terapie Intensiva si Toxicologie la Spitalul Floreasca din Capitala, a declarat ca exista un fenomen de crestere a consumului de substante stupefiante in Romania, care s-a acutizat in ultimii patru, cinci ani. El a precizat ca se poate vorbi de o scadere a varstei de consum, iar…

- Radu Tincu, medic de Terapie Intensiva si Toxicologie la Spitalul Floreasca din Capitala, a declarat, luni, la Medika TV, ca fata de anul trecut exista un numar mai mic de tineri care se prezinta cu supradoze, dar devine ingrijorator numarul celor care se prezinta pentru consum cronic. El a adaugat…

- Doctorii spun ca este important sa ne protejam in aceasta perioada și, de asemenea, sa mergem sa ne vaccinam. Vorbim despre vaccinul ROR care se administreaza in primii ani de viața.Interesul pentru vaccinare a scazut foarte mult in ultimii ani și iata ca odata cu declararea epidemiei de rujeola autoritațile…

- Porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare prostie, pentru ca incurajeaza consumul de carne de porc din strainatate, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, la un targ…

- In tara noastra sunt de trei ori mai multe gospodarii in care locuiesc mai multe generatii, in comparatie cu media europeana. Un raport ActiveWatch mai arata ca primariile din Capitala au doar 3 locuinte libere pentru care s-au inregistrat, numai anul acesta, peste 14.000 de cereri.

- In primele noua luni ale anului, Brașovul a raportat cea mai mare creștere procentuala a prețurilor pentru locuințe noi, in timp ce Timișoara este orașul in care se gasesc cele mai mici chirii, arata cea mai recenta analiza a platformei Storia, realizata pe baza anunțurilor publicate de portal. Cluj-Napoca…

- Doi cetațeni romani sunt in prezent in situația de a fi dați disparuți in Israel. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca o persoana cu dubla cetațenie, romano-israeliana, este inregistrata ca disparuta. In plus, autoritațile israeliene au facut publica o lista cu cetațenii straini care sunt disparuți…

- Autoritatile romane fac verificari, joi, dupa ce a aparut informatia potrivit careia un roman ar fi intre persoanele disparute in Israel, scrie News.ro Informatia a fost facuta publica, joi, de catre presedintele israelian, Isaac Herzog, intr-o conferinta de presa. ”Datele mai trebuie inca verificate”,…