- Autoritatile din Bucuresti anunta, miercuri, ca s-a finalizat montarea tablierului metalic la Pasajul Doamna Ghica, iar de sambata va fi deschisa circulatia pentru tramvaie.Traficul rutier va fi reluat din toamna, intrucat mai sunt necesare lucrari. ”Lucrarile de investitii se fac cu bani, nu se…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca proiecte culturale incluzive si sociale sunt eligibile in premiera pentru bugetare participativa printr-un program derulat de Arcub, care pot fi inscrise pana pe 21 aprilie, ora 17,00, bugetul disponibil fiind de 4,11 milioane lei."Editia din…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat sambata ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 15 generatoare necesare celor douasprezece tabere de sinistrati amenajate in salile de sport din Bucuresti, potrivit Agerpres.Nicusor Dan a scris, pe Facebook, ca achizitia de 1.050.000 de lei…

- Dupa seismele din Turcia, dar și dupa cele din Oltenia- Gorj a revenit in actualitate, mai mult ca oricand, chestiunea cladirilor cu risc seismic, unele dintre ele incadrate in categoria celor cu „bulina”, cum mai sunt ele cunoscute in spațiul public. E lesne de ințeles de ce e nevoie de masuri pentru…

- Primarul general, Nicusor Dan, estimeaza ca in toamna asta se va putea circula pe Pasajul de la Doamna Ghica, in conditiile in care pana acum nu s-au inregistrat intarzieri in ce priveste montarea tablierului."Din cate stiu eu, termenul asumat pentru montarea in integralitate a tablierului este luna…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis marti, 31 ianuarie, ca sustine in continuare sa fie mentinut drumul existent de acces in cartierul Greenfield pe o perioada de doi sau trei ani, insa cei de la Directia Silvica Ilfov nu sprijina aceasta solutie.Nicusor Dan a precizat ca a avut o…

- Lucrarile de supralagire a strazii Prelungirea Ghencea aproape ca bat pasul pe loc, insa angajații Trustului de Cladiri Metropolitane au gasit momentul prielnic sa se distreze și sa faca drifturi intr-o parcare din apropierea Stadionului Ghencea. Un cititor i-a surprins pe angajații TCMB in timp ce…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și șeful PNL București, a afirmat ca nu este rezolvata situația in zona Lacul Morii și nu sfatuiește pe nimeni sa se duca „pe acel camp de 3.000 de hectare”. Ana Oros murit sambata, 21 ianuarie, dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona…