Haute Autorite de Sante (HAS), care nu are puterea legala de a interzice sau de a autoriza medicamentele, dar actioneaza ca un consilier al sectorului sanitar francez, a citat riscuri ”foarte rare” legate de miocardita, o boala de inima, care au aparut in date recente despre vaccinul Moderna si intr-un studiu francez publicat luni. ”In cadrul populatiei cu varsta de sub 30 de ani, acest risc pare sa fie de aproximativ cinci ori mai mic in cazul vaccinului Comirnaty al Pfizer, in comparatie cu vaccinul Spikevax de la Moderna”, a spus HAS in avizul sau publicat luni. Decizia de la Paris a venit…