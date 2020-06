Autoritatea Naţională Palestiniană a distrus documente secrete de teama unor raiduri israeliene Serviciile de securitate palestiniene au distrus documente secrete de teama unor raiduri ale fortelor israeliene in birourile lor din Cisiordania, inainte de o eventuala anexare a unor parti ale teritoriului de catre Israel, au declarat surse palestiniene, relateaza AFP marti. In timpul celei de-a doua Intifada (revolta palestiniana in 2000-2005), armata israeliana a intrat in mai multe birouri ale serviciilor de securitate palestiniene pentru a pune mana pe documentele confidentiale. Potrivit mai multor surse de securitate palestiniene, aceste servicii se tem ca un astfel de scenariu se va intampla… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

