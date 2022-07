Stiri pe aceeasi tema

- Germania va inceta complet sa mai cumpere carbune rusesc de la 1 august și petrol rusesc de la 31 decembrie, marcand o schimbare majora in ceea ce privește sursa de aprovizionare cu energie a țarii, a declarat ministrul adjunct de finanțe Joerg Kukies la o conferința la Sydney, potrivit Reuters.…

- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean, a demarat luni discutiile private cu marile firme de trading pentru a cumpara grau fara a recurge la organizarea de licitatii internationale, informeaza…

- Industria auto din Rusia a suferit un declin record in mai, fiind produse doar 3.720 de masini, fata de aproximativ 112.000 in perioada similara din 2021, arata datele publicate miercuri de Serviciul de Statistica, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a anuntat marti ca doreste sa organizeze un referendum "consultativ" privind independenta natiunii britanice in octombrie 2023, in pofida esecului unei consultari anterioare in 2014 si a refuzului guvernului britanic de a autoriza acest vot, relateaza AFP si Reuters,…

- Conglomeratul indian Reliance Industries ia in calcul sa cumpere Revlon, la cateva zile dupa ce gigantul american al cosmeticelor a depus cerere pentru intrarea in faliment, potrivit unor surse citate de canalul de afaceri ET Now, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile din Thailanda au decis sa relaxeze masurile anti-COVID pentru a ușura intrarea in țara a turiștilor. De asemenea, se va renunța la obligativitatea privind purtarea maștii de protecție in spațiile publice, anunța Reuters, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cea mai mare banca a Rusiei, Sberbank, a anuntat miercuri ca isi va inchide divizia de jocuri, SberGames, din cauza restrictiilor externe aplicate dezvoltatorilor rusi, deoarece sanctiunile occidentale obliga compania sa isi restranga activitatile in sectoarele din afara sectorului bancar, transmite…

- Franța poarta discuții cu Emiratele Arabe Unite pentru a inlocui livrarile de petrol rusesc, afirma ministrul de finanțe, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…