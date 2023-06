”Inainte de incheierea unui contract, furnizorii sunt obligati sa puna la dispozitia utilizatorilor o serie de informatii detaliate, clare si relevante referitoare la serviciile de comunicatii electronice de care acestia urmeaza sa beneficieze. In plus, utilizatorii trebuie sa primeasca, din partea furnizorului, un set de informatii esentiale intr-o forma simpla si clara, pe un suport durabil sau, in cazul in care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabila, intr-un document care poate fi deschis, vizualizat si descarcat cu usurinta, sub forma unei fise de sinteza. Fisa de sinteza are un…