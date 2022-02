Autoritatea de Supraveghere Financiară anunţă un program de educaţie financiară pentru studenţii care vor să tranzacţioneze la bursă ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a initiat un program de educatie financiara prin intermediul caruia studentii si masteranzii din cele 24 de universitati partenere ale autoritatii, indiferent de disciplina de studiu, vor putea folosi in mod gratuit platforma demo de tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde vor invata si experimenta activitatea de investitor. Programul este unul didactic, care nu implica riscuri financiare sau folosirea banilor proprii”, anunta ASF. Proiectul educational va incepe pe data de 21 martie 2022 si va debuta cu un seminar online de training,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

