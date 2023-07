Stiri pe aceeasi tema

- Aprobarea provizorie a preluarii de catre Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) – cea mai mare din toate timpurile efectuata de Broadcom – vine in urma acceptarii autoritatilor de reglementare din Uniunea Europeana, saptamana trecuta, dupa ce Broadcom a oferit remedii de interoperabilitate unor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul catre compatrioti, ca sase tari s-au alaturat deja acordului-cadru propus de G7 – grupul tarilor democratice cu cele mai puternice economii – anuntat la summitul NATO de la Vilnius prin care Kievului i se furnizeaza garantii…

- Microsoft a raspuns autoritatii britanice spunand ca ia in considerare modul in care tranzactia ar putea fi modificata pentru a raspunde preocuparilor formulate de Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) din Marea Britanie, primul organism de reglementare care a blocat tranzactia. Toate partile…

- Liderii Grupului celor Sapte (G7) natiuni au cerut sambata dezvoltarea si adoptarea unor standarde tehnice internationale de incredere pentru inteligenta artificiala (AI), in timp ce parlamentarii tarilor bogate se concentreaza pe noua tehnologie, scrie Reuters, citate de Hotnews și News.ro. In timp…

- In timp ce liderii G7, reuniti la Hiroshima, Japonia, au recunoscut ca abordarile pentru atingerea ”viziunii comune si obiectivului unei IA de incredere pot varia”, ei au spus intr-un comunicat ca ”guvernanta economiei digitale ar trebui sa fie actualizata in continuare in conformitate cu valorile noastre…

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in martie, in urma reducerii livrarilor catre Statele Unite si China, conform datelor publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmit DPA si Reuters.Exporturile au scazut cu 5,2% in martie,…