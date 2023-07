Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, șeful Meta, a declarat ca aplicația Threads, recent lansata de companie, iși propune sa surclaseze Twitter.Experții spun ca Threads ar putea atrage utilizatorii Twitter nemulțumiți de recentele modificari aduse platformei, conform BBC. CITESTE SI Atenție! Cum este incalcata legea…

- O echipa a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, compusa din 56 de salvatori și pompieri cu 12 unitați de tehnica, vor participa la Exercițiul internațional de teren pe scara larga „TbiEX Georgia – 2023”. Exercițiul se va desfașura in perioada 10-21 iunie 2023 in orașul Tbilisi,…

- Rusia va continua sa fie cea mai mare amenintare la adresa securitatii europene si euroatlantice, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, facand apel la consolidarea apararii pe Flancul Estic al NATO, informeaza AGERPRES . Presedintele a avut o declaratie de presa la Summitul statelor B9, alaturi…

- Klaus Iohannis a declarat ca Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe. Declarația a avut loc cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg,…

- Aleksandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, a acuzat joi, 1 iunie, intr-o intervenție rara ca Occidentul incita „in mod activ” Republica Moldova sa ia parte la razboiul din Ucraina, relateaza TASS și Hotnews. Acesta a facut comentariul la o reuniune a membrilor Consiliului…

- WhatsApp ofera utilizatorilor una dintre cele mai asteptate functii ale sale, abilitatea de a edita mesaje, functia urmand sa fie disponibila la nivel global in urmatoarele saptamani, relateaza Reuters. „Pentru momentele in care gresesti sau pur si simplu te razgandesti, poti acum sa editezi…

- Astazi, Republica Moldova a fost invitata sa adere la Mecanismul de protecție civila al Uniunii Europene. Astfel, pompierii și salvatorii moldoveni intra in ultima faza de pregatire pentru a se alatura celei mai puternice rețele internaționale de cooperare in domeniul prevenirii dezastrelor, pregatirii…