Autopsie George Floyd. S-a aflat rezultatul testului pentru noul coronavirus

- Ruby a trecut prin momente tensionate in ultimele trei saptamani, marturisindu-le fanilor sai faptul ca are simptome specifice noului tip de coronavirus. Imediat artista s-a panicat și a facut un test pentru a se asigura ca sanatatea ei nu este pusa in pericol.

- Diva pop a dezvaluit in urma cu cateva zile ca a fost supusa unor teste, iar rezultatul acestora a fost pozitiv la anticorpi privind noul coronavirus. Madonna a dezvaluit rezultatul testului intr-o inregistrare video numita „Jurnal de Carantina Nr. 14". „Am facut un test ieri si am aflat ca am anticorpi",…

- Alerta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad, astazi, dupa ce un angajat a fost confirmat pozitiv in urma testarii pentru virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Testarea s-a facut pentru ca, persoana in cauza acuza simptome specifice. Rezultatul testarii a fost…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 865 de persoane in Statele Unite in termen de 24 de ore, potrivit bilantului anuntat marti seara de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Decizia care ar putea REVOLUȚIONA modul de diagnosticare a persoanelor cu COVID-19:…

- Rezultatul testului pentru coronavirus in cazul premierului Ludovic Orban va fi anuntat marti. "A fost necesara prioritizarea prelucrarii probelor prelevate in cazul persoanelor simptomatice, lucrate in cadrul Institutului Cantacuzino. Acest fapt, precum si necesitatea unei pauze de functionare a aparatelor…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat, sambata, ca a fost testat pentru coronavirus, informeaza CNN.''Mi s-a luat temperatura. Am facut și testul, aseara'', a declarat, in cadrul unei conferinte de presa susținuta la Casa Alba, președintele american, care a precizat ca va…

- Victor Costache, ministrul Sanatații, a fost surprins, vineri seara, intr-o sala publica de sport, cand toata lumea credea ca se afla in carantina, fiind suspect de infectare cu coronavirus. Insa, Costache a primit rezultatul testului inainte de a merge in sala de sport. Medicii l-au anunțat ca rezultatul…

- "Rezultatul testului: negativ.Ne intoarcem #lamunca", a scris ministrul Muncii pe Facebook.Testarea vine in contextul in care un senator PNL a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Vergil Chițac face parte din Biroul Permanent Politic Național al PNL, iar luni s-a aflat in Parlament.Ca atare, și…