- La aproximativ doua luni si jumatate de la recunoasterea lor de catre Rusia, autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si-au numit ambasadori la Moscova, transmite dpa.Separatistii pro-rusi din Donetk au anuntat ca interesele lor la Moscova vor fi reprezentate in viitor…

- Intrebat despre folosirea unor arme nucleare in razboiul din Ucraina, Serghei Lavrov a negat acest lucru intr-un interviu acordat marți canalului TV India Today.„In acest stadiu, luam in considerare opțiunea armelor convenționale”, a raspuns Serghei Lavrov.Intrebarea vine in contextul in care la inceputul…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat decretele de recunoastere a celor doua provincii separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk. Mai mult, parlamentul de la Moscova a autorizat desfasurarea de trupe rusesti in respectivele provincii. De la acest moment au inceput și mai tare sa se…

- Rusia a anuntat oficial marti ca a stabilit relatii diplomatice cu cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei a caror independenta a fost recunoscuta de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Moscova si ''republicile'' separatiste Donetk si Lugansk, nerecunoscute de comunitatea…

- Luni dimineața incepe cu anunțul conform caruia președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin, au acceptat propunera președintelui francez, Emmanuel Macron, de a organiza un summit pentru rezolvarea crizei din Ucraina. Totodata, liderii separatiști pro-ruși au anunțat ca doi civili…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…