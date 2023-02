Autogolul lui Nemec a decis meciul FCU Craiova - FC Voluntari » „A fost vorba de ghinion”

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, a reacționat, dupa ce clubul pe care il patroneaza a pierdut cu 3-0 la masa verde meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa cu numarul 23 din Superliga. Sepsi caștiga cu 3-0 partida cu FCU Craiova, la „masa verde”!FCU Craiova nu va avea galerie…

- FCU Craiova și-a luat in serios rolul de „nașa“ a Rapidului, reușind un nou succes in fața giuleștenilor, cu 2-1, chiar in Capitala. Meciul a contat pentru etapa 25 din Superliga și a fost decis de golurile marcate de Bauza și Bahassa, pentru invingatori, respectiv Paul Iacob, pentru invinși. In urma…

- Alexandru Chipciu, jucatorul echipei Universitatii Cluj, a fost dezamagit de prestatia lui si a coechipierilor sai in infrangerea categorica suferita vineri la Craiova, scor 0-5. „5-0 si o mare umilinta. Nu stiu ce sa zic! Eu ma simt abuzat fotbalistic. Asa ceva nu am mai trait. Poate la CFR Cluj odata.…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a analizat partida caștigata impotriva lui FC Voluntari, scor 1-0, in Superliga. Petrescu s-a felicitat pentru decizia de a-l baga in poarta pe Razvan Sava (20 de ani), pentru a respecta regula jucatorului U21. Antrenorul campionei a declarat ca „Sava a dat siguranța”,…

- Primarul orasului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad-Andras, a afirmat ca arbitrul Andrei Chivulete a luat decizia corecta atunci cand a suspendat meciul Sepsi OSK - FC U Craiova 1948, din Superliga, din cauza scandarilor rasiste si xenofobe. Edilul considera ca "modul in care "suporterii" extremisti isi…

- Farul a incheiat la egalitate, 1-1, ultimul meci din 2022, din deplasare cu FC Voluntari, in etapa a 21-a din Superliga. Un meci pe care Farul ar fi putut sa il caștige pentru ca a condus cu 1-0 inca din min.2, a avut apoi șansa de a face 2-0, dar a fost egalata in min.86 dupa o lovitura de la 11m…

- SCMU Craiova a reușit, miercuri seara, sa acceada in primele 16 echipe din FIBA Europe Cup 2022 grație victoriei de la Norrkoping, din ultima etapa a grupei H. Oltenii au incheiat pe primul loc și astfel, in grupele principale, au fost repartizați intr-o alta grupa, de caeasta data mult mai complicata.…