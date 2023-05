La Buzau, autoritațile locale au declansat Planul Rosu de Interventie, dupa ce a avut loc un accident rutier in care este implicat un autocar cu 32 de muncitori de la o fabrica de confectii din Focsani. Incidentul s-a produs in localitatea Ramnic și s-a soldat cu doua victime, care au fost preluate de o ambulanta din Suceava aflata in tranzit. Din primele date, accidentul s-a produs pe DN 2 (E85), la iesire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focsani. Autocarul s-a rasturnat, dupa ce ar fi incercat sa evite o coliziune si a ieșit in afara carosabilului pe camp. In vehicul se aflau muncitori de…