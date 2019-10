Autobuzele Trans Bus ajung într-o nouă comună Societatea de transport in comun a municipalitații iși extinde aria de operare in comuna Vernești, din județul Buzau. Anunțul a fost facut de administratorul public al comunei, Daniel Nastase. Cel mai probabil, inceputul saptamanii viitoare vor gasi trei autobuze de pe linia lui 4 circuland pana la Mierea și Ciobanoia, localitați din comuna Vernești. In aceasta perioada se lucreaza la inființarea stațiilor și se fac probele de dinaintea primei curse regulate. Extinderea Trans Bus catre comunele limitrofe a inceput in anul 2017. Dupa ce și-a extins aria pe DJ 203K, pana la Cernatești, societatea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

