- Echipa nationala a Spaniei a invins duminica, la lovituri de departajare, scor 5-4 (0-0, 0-0), echipa nationala a Croatiei, in finala Ligii Natiunilor, castigand trofeul, informeaza news.ro.La Rotterdam, pe stadionul De Kuip, prima repriza din finala Ligii Natiunilor, dintre Spania si Croatia, a…

- Pilotul roman Norbert Maior ocupa locul 5 in clasamentul juniorilor la Rally Liepaja, etapa a patra a Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), dupa cele sase probe speciale desfasurate sambata, potrivit Agerpres.Echipajul compus din fratii Norbert si Francesca Maior (Peugeot 208 Rally4) se afla…

- Pilotul roman Simone Tempestini s-a clasat pe locul 8, duminica, in Raliul Poloniei, etapa a treia a Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), in timp ce fratii Norbert si Francesca Maior au obtinut cea mai buna clasare din cariera lor, un loc 2 in topul juniorilor, potrivit unui comunicat remis…

- Pilotul roman Bogdan Cuzma s-a clasat pe locul 31, sambata, in Raliul Insulelor Canare, etapa a doua a Campionatului European de Raliuri (ERC), anunța Agerpres.Echipajul romano-austriac Bogdan Cuzma/Ilka Minor (Skoda Fabia Evo) a incheiat cursa la 11 min 14 sec 6/10 de invingatori, francezii Yoann…

- Nicușor Dan a anunțat ca Trofeul Under 21, sosit la Bucuresti in avanpremiera Campionatului european de tineret 2023, ramane expus la Centrul Cultural ARCUB, sambata si duminica, intre orele 10,00 si 20,00, a anuntat primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook. „La invitatia Federatiei Romane de Fotbal,…

- Pilotul roman Bogdan Cuzma ocupa locul 38 dupa probele speciale desfasurate vineri in etapa a doua a Campionatului European de Raliuri (ERC), Raliul Insulelor Canare, informeaza Agerpres.Echipajul romano-austriac Bogdan Cuzma/Ilka Minor (Skoda Fabia Evo) se afla la 5 min 26 sec 7/10 de lideri, francezii…