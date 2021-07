Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul tehnic produs miercuri la Azomures fost generat de cedarea unei portiuni de sub sudura unei conducte, conducta care avea urmatoarea inspectie tehnica programata pentru anul 2022, se mentioneaza intr-un raport preliminar al Azomures, anunța Agerpres. "Echipa de investigare a Azomures,…

- Patru barbati cu domiciliul in Alba au fost arestati pe parcursul lunii iunie 2021, in baza unor mandate emise de state europene pentru infractiuni comise in aceste tari. Printre acestia este si un austriac condamnat pentru viol.

- Potrivit polițiștilor de frontier, in data de 04.03.2021, au fost depistati opt cetateni turci care trecusera ilegal frontiera in Romania, din Bulgaria. Continuand cercetarile in data de 10.06.2021, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Constanța și politisti din cadrul…

- Presedintele bulgar, Rumen Radev, a calificat drept inacceptabil un incident implicand trupe americane care participau la un exercitiu militar si cetateni civili. ''Este absolut inacceptabil ca viata si linistea cetatenilor bulgari sa fie puse in pericol de unitati militare, fie ca fac parte…

- Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași…

- Judecatorul a formulat cerere de abținere pe motiv de imparțialitate. Astfel, judecarea cererii de stramutare a fost amanata pentru data de 14 iunie, conform Antena 3. Miercuri, 26 mai, Tribunalul București a stabilit termen de judecata pentru o alta cerere de eliberare condiționata a fostului lider…

- Polițiștii din Șoimuș, impreuna cu polițiști din Serviciul Arme Explozibili și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, impreuna cu reprezentanți ai DSVSA Hunedoara și ai Fondului de Vanatoare din AJVPS Pestisul, fac verificari pentru examinarea leșului și stabilirea…

- Politia a anuntat vineri ca a descoperit "cu surprindere" peste 90 de persoane inghesuite intr-o casa din Houston, in sudul Statelor Unite, si a deschis o ancheta pentru trafic de migranti, relateaza AFP. "Noaptea trecuta am fost informati ca o persoana era posibil sechestrata si am lucrat…