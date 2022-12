In cadrul sesiunii extraordinare din Parlamentul European, la Strasbourg, pe tema respingerii aderarii Romaniei la spațiul Schengen, printre toți eurodeputații care s-au exprimat in favoarea Romaniei și Bulgariei, criticand Austria, a luat cuvantul și eurodeputatul austriac Lukas Mandl, membru al grupului PPE. Mandl a incercat sa apere poziția Vienei invocand, din nou, argumentul migrației ilegale. El a sugerat ca prea curand, țara sa nu iși va schimba votul in privința extinderii Schengen. Eurodeputatul Roman Vlad Botoș l-a intrebat pe Mandl de ce argumentul „migrației ilegale” nu a fost valabil…