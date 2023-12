Stiri pe aceeasi tema

- Cu 389 voturi pentru din 628 inregistrate, Parlamentul European a sustinut raportul eurodeputatului Victor Negrescu prin care legislativul european va ataca la Curtea de Justiție a UE veto-urile nejustificate legal.

- Senatorul PNL Cristian Niculescu Țagarlaș: ”Cu toate ca Romania dispune de o legislație eficienta impotriva corupției, este regretabil faptul ca exista multe situații in care condamnații din țara gasesc adapost in unele state membre, ceea ce afecteaza increderea cetațenilor in sistemul de justiție.”…

- Dupa o lupta de un an și jumatate, europarlamentarul Dan Motreanu a anunțat ca a reușit, intr-un final, sa ajunga la o concluzie in ceea ce privește reglementarile UE vis-a-vis de folosirea produselor chimice ce ajuta sau protejeaza plantele sau recoltele. ”Am reușit sa ne asiguram ca fermierii romani…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a fost ales, joi, chestor al Parlamentului European, iar in aceasta calitate va gestiona relația cu grupurile politice, cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene și cu birourile de legatura ale Parlamentului European.Social-democratul Victor Negrescu a fost ales joi…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE fata de decizia neacceptarii Romaniei in spațiul Schengen si de asemenea si-a declinat competenta in acest caz, conform hotararii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Romania va ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene veto-ul Austriei in privința aderarii țarii noastre la spațiul Schengen și cere instituțiilor europene - Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeana -…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a prezentat, in Comisia pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul European, raportul prin care se definește obligativitatea principiului cooperarii loiale in procesul decizional european. Raportul urmarește sa vada in ce masura sunt respectate anumite principii…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca in decembrie Austria va vota impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Shengen, va ataca la Curtea de Justiție a UE (CJUE) refuzul acestei tari, el precizand ca doreste ca in acest demers sa aiba ca partener Consiliul European, Parlamentul European si Comisia…