Austria - Un pui de urs polar de la o grădină zoologică şi-a făcut prima apariţie publică Un pui de urs polar de trei luni a explorat joi, pentru prima data, spatiul exterior din adapostul sau de la gradina zoologica Schoenbrunn din Viena, sub privirile atente ale mamei lui, Nora, relateaza agentia DPA.



''Totul este foarte interesant pentru tanarul animal, va obosi foarte repede'', a spus directorul gradinii zoologice, Stephan Hering-Hagenbeck, cand puiul si-a facut aparitia, la prima sa sedinta foto pentru presa.



De cand s-a nascut, la inceputul lunii noiembrie, puiul a stat in interior, alaturi de mama lui, intr-un spatiu protejat si monitorizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

