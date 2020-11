Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana s-a extins in toate judetele, cu exceptia Capitalei. Numarul focarelor a urcat la 451, arata cele mai recente date oficiale. Reprezentatii Autoritatii Sanitar-Veterinare spun ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca multi crescatori de animale nu respecta regulile de preventie,…

- O anexa a unei cabane din municipiul Bistrița a fost distrusa intr-un incendiu, a anunțat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența (ISU) Bistrița-Nasaud. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, incendiul s-a produs pe strada Valea Insorita din Bistrița, la fața locului fiind direcționate trei echipaje…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca restaurantele, teatrele și salile de cinema se vor putea redeschide in urmatoarele cazuri – cu capacitate de 50% in zonele unde sunt pana la 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar cu capacitate de 30% și cu program limitat pana…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. In cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, Viorica Dumbraveanu a declarat ca in fiecare saptamana autoritațile examineaza situația epidemica și stabilesc masurile care trebuie intreprinse pentru a o ameliora. Ea a fost intrebata daca se ia in calcul posibilitatea…

- PodcasturiPrognoze sumbre: 70 la suta din afacerile HoReCa, lichidate In cadrul emisiunii "Logica Puterii", expertul economic Roman Chirca a remarcat ca in ultimii ani in sectorul HoReCa existau probleme sistemice, insa pandemia a dat o lovitura și mai mare, iar restaurantele și cafenelele din țara…

- Tanara de 25 de ani isi cumparase o noua masina, Toyota Supra cu care s-a laudat pe retelele de socializare. Fata s-a si filmat conducand bolidul si a postat totul pe Instagram, chiar inainte de tragicul accident. "O voi calca pe autostrada", a scris fata pe Instagram. Stephanie a intrat cu masina…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a aratat multumit de organizarea Turului Romaniei la ciclism, fiind o competitie cu o traditie de peste 80 de ani care trebuia sa continue. "Ma simt extraordinar de fiecare data cand particip la astfel de competitii in aceste perioade grele pe care…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca rezultatul motiunii de cenzura ce urmeaza sa fie votata luni a fost negociat deja si chiar daca formatiunea pe care o conduce va vota in favoarea acesteia, premierul Ludovic Orban si "gasca" vor ramane in functii. "Din pacate, in Ilfov, in mod special, pentru…