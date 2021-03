Stiri pe aceeasi tema

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Decizie care consolideaza ritmul de aprovizionare cu vaccinuri, in timp ce guvernele se lupta sa obțina imunizarea populației.Acest lucru ar pava calea catre autorizarea pe piața UE a celui de-al patrulea vaccina anti-Covid alaturi de cele produse de Pfizer și BioNtech, Moderna și AstraZeneca.Un purtator…

- Seful in exercitiu al executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri autoritatilor europene sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-COVID-19, precum Sputnik V produs de Rusia, transmite Reuters. Spania, alaturi de majoritatea statelor Uniunii Europene, a suferit…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a dat unda verde folosirii vaccinului antiCovid produs de compania AstraZeneca. Eficienta declarata este de 70%. Este al treilea vaccin aprobat, dupa Pfizer și Moderna, la exact un an de la izbucnirea pandemiei in blocul comunitar.

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat vineri ca cetatenii nu isi pot alege tipul de vaccin, pentru ca exista un „factor limitativ” legat de acestea, dar ca are in analiza pentru viitor posibilitatea infiintarii…

- Ministrul belgian al bugetului, Eva De Bleeker, a dezvaluit diferitele preturi secrete ale vaccinurilor impotriva COVID-19 pe care Comisia Europeana le-a negociat cu companiile farmaceutice in numele statelor membre, postand pe Twitter o lista confidentiala pe care apoi a sters-o, relateaza vineri agentia…

- Israel va incepe administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 pe 27 decembrie, dupa ce a primit un prim lot de la gigantul farmaceutic american Pfizer, a anunțat, miercuri, premierul Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citata de Agerpres.”Aceasta este o zi de sarbatoare pentru Israel! Se intrevede sfarsitul…