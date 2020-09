Stiri pe aceeasi tema

- Austria a intrat in al doilea val de infectari cu noul coronavirus, a declarat cancelarul Sebastian Kurz, intr-un comunicat emis duminica, in contextul unei cresteri continue a numarului de cazuri pozitive, transmite digi24.ro.

- Alegerile generale din Noua Zeelanda au fost amanate astazi cu patru saptamani. Anuntul a fost facut astazi de premierul Jacinda Ardern. Masura a fost luata ca urmare a revenirii pandemiei de COVID-19, potrivit Agerpres. Alegerile, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 19 septembrie, sunt amanate pana pe…

- Serbia a raportat marti 13 decese de COVID-19, cel mai mare bilant pentru o singura zi de cand a inceput pandemia, in contextul in care tara depune mari eforturi pentru a face fata numarului in crestere de pacienti, relateaza DPA. Marti, Serbia a anuntat 299 noi cazuri de coronavirus, iar in cursul…

- Bulgaria relaxeaza incepand de luni cateva restrictii impotriva raspandirii noului coronavirus, in timp ce aceasta tara se confrunta cu o crestere a noilor cazuri de COVID-19 care provoaca temeri privind declansarea deja a unui al doilea val de infectari, relateaza duminica agentia DPA. De la inceputul…

