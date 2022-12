Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va avea, marti, o dezbatere despre tratamentul incorect in cadrul procedurii de extindere a spatiului Schengen, a anuntat eurodeputatul PNL Siegfried Muresan, care a adaugat ca a fost un vot in plenul de luni al PE. „Tocmai am aprobat in plenul Parlamentului European, cu 357 de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca relațiile bilaterale dintre Romania și Austria au fost afectate considerabil din cauza veto-ului folosit de Guvernul de la Viena in cadrul Consiliului JAI prin care s-a opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Premierul a anunțat ca a cerut chemarea…

- Ratarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen este cireașa de pe totul politicii romanești, adica este o consecința directa a mediocritații și amatorismului clasei politice romanești. Dar, din pacate, principalii artizani ai acestui eșec diplomatic nu vor raspunde pentru eșuarea intrarii in Schengen.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, a declarat joi, la Digi24, intrebat daca aderarea Romaniei la Schengen se va intampla in 2023, ca cu cat mai repede, cu atat mai bine si ca se va intampla in lunile urmatoare, in anul care vine. Europarlamentarul a explicat ca aderarea pentru traficul aerian…

- Austria refuza aderarea Romaniei la Schengen. „Avem 75.000 de imigranți ilegali neinregistrați in Austria” Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, da un mesaj clar Romaniei, in legatura cu aderarea la Spațiul Schengen și spune și motivul: numarul mare de migranți care ”sar” granița externa a UE și ajung…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat, marți, ca Austria se opune integrarii Romaniei in Spațiul Schengen. El a facut declarațiile la Summit-ul UE-Balcanii de Vest, de la Tirana. Declarația vine la o zi dupa ce ministrul de Interne, Lucian Bode, a fost la Viena, unde s-a intalnit cu ministrul…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 8-22 noiembrie 2022, prin interviuri fața in fața. Pentru prima data, sondajul conține și o intrebare referitoare la Spațiul Schengen, tema de mare interes in ultimele luni.…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer susține ca Austria nu are nicio problema cu aderarea Croației la Spațiul Schengen, insa exista dubii in ceea ce privește aderarea Romaniei și Bulgariei. Declarațiile oficialului vin in contextul in care Austria se confrunta cu un val de migranți ilegali.