Austria: Restricții anti-Covid mai stricte pe fondul creşterii numărului de cazuri de infectări Austria Inferioara a devenit cel de-a saselea land austriac care impune reguli mai stricte pentru persoanele nevaccinate impotriva Covid-19. Decizia a fost luata pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite luni agenția DPA, citata de Agerpres. Incepand din 8 noiembrie, doar persoanele care s-au vindecat de Covid-19 ori s-au vaccinat impotriva acestei boli vor avea acces in restaurante, baruri si la evenimente mai ample, au anuntat autoritatile. Acest lucru inseamna ca un test negativ la infectia cu coronavirus nu va mai fi suficient. In multe locuri va fi obligatorie purtarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de coronavirus au crescut in Europa, iar țari precum Olanda și Austria impun restricții Covid mai dure. In incercarea de a reduce numarul de infectari, autoritațile iau masuri de saptamana aceasta. Cazurile de Covid-19 au crescut in Olanda Premierul Olandei , Hugo de Jonge, a anunțat ca guvernul…

- Austria Inferioara a devenit cel de-a saselea land austriac care a anuntat reguli mai stricte pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite luni dpa. Incepand din 8 noiembrie, doar persoanele care s-au vindecat de COVID-19…

- Austria Inferioara a devenit cel de-a saselea land austriac care a anuntat reguli mai stricte pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite luni Agerpres. Incepand din 8 noiembrie, doar persoanele care s-au vindecat de COVID-19…

- Austria isi va deschide partiile de schi in sezonul de iarna 2021-2022, dar doar pentru turiștii vaccinați, testați sau care au avut COVID. Vor avea acces pe partii doar cei care pot prezenta o dovada ca au fost vaccinati sau testati impotriva coronavirusului sau au trecut prin boala, a anuntat luni…

- Mii de manifestanți au protestat din nou sâmbata la Viena pentru a striga „Libertate” și pentru a denunța restricțiile de sanatate impuse de guvernul austriac în fața pandemiei Covid-19, au notat jurnaliștii AFP.Aproximativ 2.000 de persoane, conform cifrelor poliției, s-au…

- Județul Suceava a inregistrat, miercuri, 22 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 9 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.262 de persoane testate. Incidența in județ este de 0,17 la mie, iar in municipiul Suceava, cu 41 de cazuri active, incidența a urcat la 0,24 la mie.In ...

- Au fost inregistrate 383 cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 13 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 3 decese noi, iar 102 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Inca un caz COVID nou confirmat in ultimele…