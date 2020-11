Austria începe testarea în masă. „Cetățenii trebuie să poată sărbători Crăciunul” Schema de testare in masa a Austriei va incepe in prima saptamana a lunii decembrie, urmand ca toți profesorii din școli și gradinițe, impreuna cu ofițerii de poliție sa fie testați. Potrivit ziarului austriac Kronen Zeitung, „o serie larga de teste este planificata pentru intreaga populație inainte de Craciun”. „Vrem sa le permitem oamenilor sa […] The post Austria incepe testarea in masa. „Cetațenii trebuie sa poata sarbatori Craciunul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

