Austria este în topul țărilor care fac în continuare afaceri cu Rusia. Majoritatea companiilor operează și în România La mai mult de noua luni de cand a declanșat razboiul din Ucraina, in timp ce UE anunța embargo dupa embargo, sute de companii vestice fac in continuare afaceri cu Rusia. Printre ele, la loc de frunte, se numara și nume mari din Austria, cum ar fi Raiffeisen, OMV, Kronospan, Red Bull sau Agrana. Peste 550 de giganți internaționali operau saptamana trecuta in Rusia, alimentand indirect mașinaria de razboi a Kremlinului prin taxele și impozitele produse in aceasta țara. Austria se numara printre țarile cu cele mai multe companii, conform unei analize facute de publicația ucraineana Economichna Pravda.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

