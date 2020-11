Atacurile din centrul Capitalei Austriei, Viena, in care barbati inarmati au ucis si au ranit mai multe persoane, au fost comise de cel putin un "terorist islamist", a declarat marti ministrul austriac de interne Karl Nehammer, citat de Reuters. Intr-o conferinta de presa televizata dimineata devreme, Nehammer a repetat apelurile ca oamenii sa ramana in case, spunand ca unul dintre atacatori care purta o centura exploziva ce s-a dovedit a fi falsa era un simpatizant al Statului Islamic. Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti, care inca sunt in cautarea a cel putin unui alt barbat inarmat.…