Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare: Bianca Ghelber a reușit un rezultat extraordinar, ocupand locul VI in finala probei de aruncarea ciocanului, cu o aruncare de 74,18 m, cea mai buna performanța personala a sa, conform prosport.ro. Știre inițiala: Școala de atletism de la Roman inca produce sportivi impresionanți, cu care…

- Italia si Anglia se vor intalni in finala Euro 2020. Echipa lui Mancini a trecut de Austria, 2-1, Belgia, 2-1, si Spania, 1-1 (4-2 d.pen.), in timp ce baietii lui Southgate au eliminat Germania, 2-0, Ucraina, 4-0, si Danemarca, 2-1. Partida se desfasoara pe Wembley, iar la meci sint asteptati aproximativ…

- Sambata, 26 iunie, la Campionatul European de fotbal s-au derulat primele doua optimi de finala: Țara Galilor – Danemarca 0-4 (la Amsterdam) și Italia – Austria 0-0 și 2-1 dupa prelungiri (la Londra). Invingatoarele s-au calificat in sferturile de finala, faza in care Danemarca va juca impotriva caștigatoarei…

- Federico Chiesa (23 de ani) e considerat eroul Italiei dupa victoria cu Austria, 2-1, ce i-a adus Squadrei Azzurra calificarea in sferturile de finala ale EURO 2020. Totul despre Italia - Austria, optimea de finala de la Euro 2020 Italia a avut viața grea contra Austriei, iar trupa care a defilat in…

- Austria a invins Ucraina luni seara, pe Arena Naționala din București, in ultimul sau meci din grupe la EURO 2020, și s-a calificat pentru prima data in optimile de finala ale unui campionat european de fotbal, transmite digi24.ro .

- Dupa meciurile de luni, am aflat primele doua confruntari din optimile de finala ale EURO 2020.Astfel, conform imperecherii, in prima partida din urmatoarea faza a competiției vor da piept Țara Galilor și Danemarca. Partida va avea loc la Amsterdam, sambata, de la 0ra 19:00.Cea de-a doua confuntare…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca formatia sa trebuie sa castige partida cu Ucraina, programata, luni, la Bucuresti, in Grupa C a EURO 2020, deoarece un rezultat…

- Senatoarea PSD Laura Georgescu a declarat ca propunerea ministrului Educatiei Sorin Cimpeanu de a lua ca referinta ziua imediat urmatoare dupa trecerea, in jos sau in sus, a pragului de 1 la mie pentru redeschiderea sau inchiderea scolilor aduce si mai multa impredictibilitate in sistemul de invatamant.…