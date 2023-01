Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci al zilei de duminica a adus o mare surpriza pe tabloul feminin de la Australian Open 2023: Iga Swiatek (lidera mondiala și principala favorita la caștigarea Grand Slamului de la Melbourne) a fost invinsa in doua seturi de Elena Rybakina.

- Iga Swiatek a defilat in meciul de vineri, lidera mondiala avand nevoie de doar 55 de minute pentru a trece de Cristina Bucșa (6-0, 6-1), sportiva care reprezinta Spania, dar care s-a nascut la Chișinau.

- Anett Kontaveit se afla in vara anului trecut pe locul al doilea in clasamentul WTA, dar jucatoarea din Estonia nu traverseaza cel mai bun moment al carierei și a fost invinsa de Magda Linette (45 WTA) in turul doi de la Australian Open.

- Tennis Australia a interzis steagurile Rusiei și Belarusului la Australian Open, dupa ce un drapel rusesc a fost arborat in tribune in timpul meciului dintre ucraineanca Kateryna Baindl și rusoaica Kamilla Rakhimova, informeaza ESPN.

- Iga Swiatek a facut pasul in turul al doilea de la Australian Open 2023, dar nu fara ceva probleme. Poloneza a comis multe erori neforțate pentru standardele ei, iar victoria cu Jule Niemeier (locul 69 WTA) a fost obținuta dupa doua ore de joc, scor 6-4, 7-5.

- Ashleigh Barty s-a retras din tenisul profesionist la doar 25 de ani, iar la inceputul anului a anunțat ca va deveni mama. Campioana en-titre de la Australian Open s-a intors la Melbourne Park și a luat parte la un eveniment dedicat copiilor.

- Caștigatoare de Grand Slam pe iarba londoneza, Elena Rybakina a parasit turneul WTA Adelaide 2 din runda inaugurala. Ocupanta a locului 21 in ierarhia mondiala, sportiva care reprezinta Kazahstan a fost invinsa de Petra Kvitova.

- Fosta jucatoare de tenis Ashleigh Barty, detinatoarea titlului la Australian Open, revine la primul Grand Slam al anului in calitate de mentor pentru tanara speranta australiana Olivia Gadecki, care a primit un wild-card pentru turneul de la Melbourne, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Barty, fostul…