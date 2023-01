Australian Open 2023 | Jucătoarele române de tenis și-au aflat adversarele din primul tur Jucatoarele romane de tenis Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Tig și-au aflat adversarele din runda inaugurala a primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Begu (32 ani, 28 WTA și cap de serie numarul 27) o va intalni pe chinezoaica Saisai Zheng, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Melbourne, potrivit Agerpres.Begu a intalnit-o pana acum de trei ori pe Zheng (28 ani, fara clasament mondial la simplu). Romanca are o singura victorie, obținuta anul trecut, in primul tur la Melbourne Summer Set 1, cu 3-6, 7-5, 6-4. Zheng s-a impus in primele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

